Суд ЄС розглядає спільну скаргу Януковича та його сина Олександра на санкції ЄС

Як передає власний кореспондент УНІАН, справу у п'ятницю в Люксембузрі слухає Загальний Суд ЄС у складі шести суддів за участю представників Януковичей, Європейської Ради та Європейської Комісії.

Читайте такожЕксперт назвав стратегічні прорахунки Києва від початку збройної агресії РФ проти України

У вступному слові предствник Януковичей Парміндер Саіні (Parminder Saini) вказавши, що ЄС базується на верховенства права, назвав "іронічним" те, що "Україна використала ЄС як інструмент, щоб атакувати Януковича". "Ми говоримо про те, що ЄС підтримав новий режим на політичній основі, а не через зловживання бюджетними ресурсами", - сказав він.

Саіні наголосив, що у листі Гепрокуратури від 3 березня 2014 року вказані імена українських високопосадовців, які підозрюються у зловживанні з бюджетними коштами, але "жодний український документ не надає доказів". "Це той самий лист, в якому є інші українці, і є шість рішень Суду (за участю українців, які перебвають у списку) щодо критеріїв, по яким Рада вже програла, але продовжує використовувати той самий аргумент", - зазначив представник Януковичей.

Читайте такожПутін хоче, щоб Захід через "панамський скандал" довкола Порошенка засумнівався в необхідності захисту України - The WSJ

Саіні продовжив свій виступ, зачитуючи рішення Суду у справі Андрія Портнова та проводячи аналогії зі справами Януковича. "Цей лист - тільки загальна заява. Цього не достатньо, коли Україна просить включити особу до списку", - підкреслив представник. При цьому він поставив під питання всю юридичну систему України, назвавши її такою, "якій не можна довіряти", в у якої "є проблеми". "У нас не має жодного рішення, яке б ми визнали незалежним", - переконаний Саіні.

У своєму виступі представник Європейської Ради Петра Махніч дійсно повторила аргументи Ради, які лунали у попередніх справах, сказавши, що це не справа ЄР доводити вину осіб, яких виносять у список.

Далі засідання проходить у закритому режимі.

Як повідомляв УНІАН, 28 січня 2016 року Суд ЄС скасував санкції, які були запроваджені проти декількох екс-чиновників часів Януковича 6 березня 2014 року і діяли до березня 2015 року.

Водночас санкції стосовно 17 колишніх високопоставлених чиновників, дію яких було продовжено до березня 2016 року, залишаються чинними.

Так, за даними ГПУ, санкції діють проти Віктора Януковича, Віталія Захарченка, Віктора Пшонки, Олени Лукаш, Андрія Клюєва, Віктора Ратушняка, Олександра Януковича, Артема Пшонки, Сергія Клюєва, Миколи Азарова, Сергія Курченка, Дмитра Табачника, Раїси Богатирьової, Сергія Арбузова, Юрія Іванющенка, Олександра Клименка та Едуарда Ставицького.