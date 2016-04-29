МЗС України про засідання Радбезу ООН: воно засвідчило ізольованість Росії

Як повідомили УНІАН у Департаменті політики і комунікацій Міністерства закордонних справ України, 28 квітня за наполяганням делегації України відбулося екстрене відкрите засідання Ради безпеки ООН, присвячене темі російської агресії проти нашої держави.

Основною метою заходу було загострити увагу Радбезу на погіршенні безпекової ситуації на Донбасі у контексті невиконання Росією Мінських домовленостей, а також на питанні заборони тимчасовою окупаційною владою в Криму діяльності Меджлісу кримськотатарського народу.

Під час засідання з брифінгами виступили помічник генерального секретаря ООН з політичних питань Тайє-Брук Зеріхун, голова Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Ертурул Апакан та спеціальний представник діючого голови ОБСЄ Мартін Сайдік.

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Українську делегацію очолив заступник міністра закордонних справ - керівник апарату МЗС Вадим Пристайко.

Більшість держав-членів Ради безпеки ООН наголосила, що виконання Мінських домовленостей на сьогодні є єдиним можливим механізмом врегулювання ситуації на Донбасі. Усі сторони, і в першу чергу РФ, було закликано виконати взяті на себе зобов’язання та якнайшвидше забезпечити дієве припинення вогню і відведення важкого озброєння.

Ключові делегації також вкотре рішуче засудили російську агресію в Україні, у тому числі окупацію Автономної Республіки Крим і Севастополя, підкресливши, що незаконне рішення російської тимчасової окупаційної влади про заборону Меджлісу є свідченням триваючих репресій по відношенню до кримських татар.

Глибоке занепокоєння щодо заборони Меджлісу висловив також помічник генсекретаря ООН Зеріхун.