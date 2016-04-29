Україна у фокусі Радбезу ООН: про що говорили на засіданні через ескалацію на Донбасі

Заяви МЗС України

На засіданні РБ ООН керівник апарату Міністерства закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що Російська Федерація зосередила на окупованій частині Донбасу 34-тисячне військове угруповання. При цьому він заявив, що на окупованій частині Донбасу було зафіксовано 470 танків, 670 бронетранспортерів, 450 одиниць ствольної артилерії, 190 гранатометів.

Крім того, представник українського МЗС повідомив, що тільки 23 квітня четверо українців загинули на Донбасі, а п'ятеро - отримали поранення у результаті обстрілу з боку бойовиків. 28 квітня українська сторона отримала інформацію про те, що загинули троє і семеро цивільних отримали поранення, оскільки потрапили під перехресний вогонь.

Також Україна закликала Організацію Об'єднаних Націй та Організацію з безпеки і співробітництва у Європі посприяти розміщенню поліцейської місії на Донбасі. "Нещодавно президент Петро Порошенко запропонував розгорнути поліцейську місію на Донбасі. Це сприяло би в тому числі проведенню виборів на Донбасі", - заявив Пристайко.

У цьому зв'язку він зазначив, що статус такої місії та її склад можна вирішити під час переговорів.

Представник МЗС також закликав Раду безпеки Організації Об'єднаних Націй вимагати від Російської Федерації відновлення прав кримських татар. Він звернув увагу, що культура та мова кримських татар опинилися під загрозою зникнення після окупації Росією Криму, а діяльність Меджлісу була заборонена.

При цьому Пристайко сказав, що окупаційна влада відкрила близько 130 кримінальних справ проти кримських татар, 20 представників кримських татар були викрадені, а 9 - зникли безвісти.

Помічник генсека ООН про ситуацію на Донбасі

Помічник генерального секретаря ООН з політичних питань Тайє-Брук Зеріхун сказав під час засідання Ради безпеки ООН у Нью-Йорку заявив, що на Донбасі з часу конфлікту постраждало понад 30 тис. осіб, з них понад 9 тис. загинули.

"Позитивні кроки у цілому підриваються часто через складну та нестійку ситуацію у конфліктній зоні. Загальна чисельність постраждалих від конфлікту збільшується. Зараз їх чисельність становить понад 30 тис. 700 осіб, зокрема 9 тис. 333 - загинули, і близько 21 тис. 400 отримали поранення з початку конфлікту в середині 2014 року", - заявив він.

Також помічник генсека ООН наголосив, що місцеві вибори на окупованій частині Донецької та Луганської областей повинні відповідати українському законодавству, але усі розбіжності сторони повинні розв'язати спільно. "Необхідно провести місцеві вибори у Донецькій та Луганській областях відповідно до українського законодавства та міжнародних стандартів. Ми сподіваємося, що відповідні політичні, технічні та юридичні розбіжності скоро будуть подолані. Усі зацікавлені сторони повинні знайти спільні рішення та вжити негайних заходів для того, щоб виконувати зобов'язання по політичним питанням", - заявив Тайє-Брук Зеріхун, назвавши амністію та спеціальний порядок самоврядування важливими питаннями, які повинні бути вирішеними.

Традиційні для Росії заяви постпреда РФ в ООН

Постпред РФ в ООН Віталій Чуркін висловив переконання, що поліцейська місія ОБСЄ на Донбасі є варіантом вирішення конфлікту на Донбасі, який не має відношення до реальності.

"Не випадково, що від української влади раз за разом надходять все нові ідеї щодо розгортання там (на Донбасі - УНІАН) то миротворчих сил ООН, то поліцейських з важкою зброєю. Адже це дуже зручно - спочатку навмисно нагнітати напруженість, а потім пропонувати варіанти вирішення, які не мають відношення до реальності", - заявив він.

"Єдина мета тут - затягнути час і відволікти увагу від невиконання Мінських домовленостей", - вважає Чуркін.

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Крім того, він заявив, що США хочуть підключитися до "нормандського формату" і внести конструктивний внесок у врегулюванні кризи на Донбасі. "Однак на практиці, як ми переконувалися вже не раз, їх взаємодія з Києвом має зворотний ефект і призводить до радикалізації позиції української влади, зростання войовничої риторики", - додав Чуркін.

США про вибори на Донбасі

Постійний представник США в ООН Саманта Пауер заявляє, що умови на Донбасі не відповідають необхідним вимогам для проведення виборів. "Для проведення демократичних виборів громадяни та спостерігачі, які проводять моніторинг, потребують безпеки, щоб мати можливість пересуватися, щоби люди могли вільно висловлювати свою думку, збиратися без побоювання за своє життя. Але ті умови, які створені на сході України, вони ніяким чином цим стандартам не відповідають", - наголосила Пауер.

При цьому вона звернула увагу на обмеження свободи пересування та доступу до усієї території Донбасу для спостерігачів ОБСЄ.

Франція про небезпеку заморожування конфлікту на Донбасі

Постійний представник Франції в ООН Франсуа Делатр попереджає про небезпеку заморожування конфлікту на Донбасі.

"Зараз є ризик, що конфлікт (на Донбасі - УНІАН) буде заморожений, і це буде негативно позначатися на всіх сторонах, не тільки на Україні", - заявив він.

За його словами, погіршення ситуації на Донбасі загрожує тому прогресу, який був досягнутий влітку минулого року, та підриває авторитетність зусиль, спрямованих на дипломатичне розв`язання конфлікту.

Також Делатр заявляє про безальтернативність Мінських домовленостей у мирному врегулюванні конфлікту на Донбасі.

"Мінські домовленості є єдиною основою, яка може забезпечити мирне врегулювання, іншого рішення немає. Ми шкодуємо, що вони виконуються частково, хоча вони є міжнародно-визнаними і повинні виконуватися усіма сторонами", - заявив він.

Окрім цього, він нагадав Росії про зобов’язання звільнити усіх незаконно затриманих, включно з українською льотчицею, народним депутатом Надією Савченко до 30 квітня.

Британія вимагає від терористів припинити вогонь на Донбасі

Велика Британія закликає Росію змусити бойовиків на Донбасі припинити вогонь та відвести озброєння, а також повернути Україні анексований Крим. Про це повідомив посол Великої Британії в ООН Метью Рікрофт під час засідання Ради безпеки ООН щодо ситуації в Україні.

"Припинення вогню - це основа Мінських угод, без цього все інше впаде, і всі сторони повинні виконувати свою роль. Я думаю, що ми всі чудово знаємо на кому лежить основна відповідальність (за невиконання Мінських угод - УНІАН), вона лягає на сепаратистів, які користуються підтримкою РФ", - заявив він.

Крім цього, Рікрофт заявив, що Росія повинна повернути Крим Україні.

За його словами, незаконна анексія Росією Криму порушила всі міжнародні договори і зобов'язання, взяті на себе Росією.