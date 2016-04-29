Порошенко призначив екс-міністра освіти позаштатним радником
22:26, 29 квітня 2016Політика
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Президент України Петро Порошенко призначив колишнього міністра освіти Сергія Квіта своїм позаштатним радником.
Квіт став радником президента / фото: УНІАН
Відповідний указ №196/2016 від 29 квітня опублікований на сайті глави держави.
"Призначити Квіта Сергія Мироновича Радником Президента України (поза штатом)", – йдеться в документі.
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Раніше УНІАН повідомляв, що президент України Петро Порошенко звільнив Юрія Оніщенка та Олексія Горащенкова з посад своїх помічників.
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