Яценюк на Великдень вперше після відставки з'явився на публіці (фото, відео)
15:29, 01 травня 2016Політика
4957 0
Колишній прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк у неділю вперше після відставки з'явився на публіці.
На своїй сторінці у Facebook він показав, як з родиною прийшов посвятити великодній кошик у Києві.
"Велике християнське свято Воскресіння Христа ми завжди святкуємо всією родиною. І цього року до Києва приїхали батьки, ми зібралися усією сім’єю", - йдеться у його повідомленні.
Читайте такожЯк у Раді голосували за відставку Яценюка і прем'єрство Гройсмана (фоторепортаж)
Крім того, Яценюк привітав всі українські родини з Великоднем.
14 квітня Верховна Рада України прийняла відставку Арсенія Яценюка з посади прем'єр-міністра і призначила новим главою уряду Володимира Гройсмана.
Нагадаємо раніше президент України Петро Порошенко привітав український народ зі святом Великодня.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter