Яценюк на Великдень вперше після відставки з'явився на публіці (фото, відео)

На своїй сторінці у Facebook він показав, як з родиною прийшов посвятити великодній кошик у Києві.

"Велике християнське свято Воскресіння Христа ми завжди святкуємо всією родиною. І цього року до Києва приїхали батьки, ми зібралися усією сім’єю", - йдеться у його повідомленні.

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Крім того, Яценюк привітав всі українські родини з Великоднем.

14 квітня Верховна Рада України прийняла відставку Арсенія Яценюка з посади прем'єр-міністра і призначила новим главою уряду Володимира Гройсмана.

Нагадаємо раніше президент України Петро Порошенко привітав український народ зі святом Великодня.