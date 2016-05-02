Штайнмаєр виступив на підтримку безвізового режиму ЄС для Туреччини

Про це він заявив в інтерв'ю виданню Welt am Sonntag, оприлюдненому 1 травня, міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр, передає DW.

"Домовленості треба виконувати... ЄС добре поінформований, аби виконати свої зобов'язання", - сказав керівник німецького зовнішньополітичного відомства.

До таких зобов'язань, за його словами, належить і "обіцяна" лібералізація візового режиму для громадян Туреччини у разі виконання Анкарою необхідних вимог.

Водночас Штайнмаєр заперечив закиди в бік німецького уряду, що той стримується з критикою на адресу Анкари через її політику стосовно опозиції та критичних до влади журналістів.

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За словами німецького урядовця, відносини Берліна та Анкари "багатошарові". До них належить і ситуація зі свободою преси, те саме стосується й політики конфронтації турецького уряду з курдами.

Водночас, додав Штайнмаєр, всім зрозуміло, що "Туреччина - ключова країна для міграції з кризових регіонів на Близькому Сході, завдання політиків - усе це узгодити".

"Докори, що ми через угоду між ЄС та Туреччиною мовчимо, чи взагалі підіграємо Туреччину, безпідставні", - наголосив міністр.

Нагадаємо, нещодавно верховний представник Європейського союзу із питань закордонних справ Федеріка Могеріні зазначала, що візовий режим з Туреччиною скасують лише у разі виконання країною 72 вимог. Також вона констатувала, що поки з них виконано близько половини. "Є жорсткі технічні критерії, які мають дотримуватися, має бути проведена дуже жорстка перевірка", - сказала Могеріні.

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Тим часом 28 квітня Франція та Німеччина подали пропозицію іншим країнам-членам ЄС передбачити можливість скасування безвізового режиму після його запровадження в разі, якщо Туреччина чи інші країни перестануть відповідати висунутим критеріям. Зокрема, коли буде зафіксовано велику кількість порушень правил перебування.

Анкара, своєю чергою, пообіцяла виконати усі 72 пункти до 2 травня. Утім, лише 4 травня Європейська комісія оголосить своє рішення щодо можливої лібералізації візового режиму з Туреччиною. Джерела німецького видання Spiegel між тим повідомили, що в Брюсселі налаштовані дати "зелене світло" скасуванню віз для Туреччини, навіть якщо Анкара не виконає деякі технічні вимоги.