Україна буде у пріоритеті на зустрічі "Вишеградської четвірки" та "Східного партнерства" - ЗМІ

Як очікується, конфлікт на Донбасі та підтримка реформ в Україні будуть одними з пріоритетів на зустрічі глав дипломатій "четвірки" і "п’ятірки", до яких як запрошені гості мають долучитися міністри закордонних справ Німеччини (головує нині в ОБСЄ), Нідерландів (головують нині в ЄС) та Швеції (країна-ініціатор програми "Східного партнерства" разом з Польщею), передає Радіо Свобода.

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Крім того, у зустрічі візьме участь також комісар Європейського Союзу з питань переговорів про розширення та політики сусідства Йоганнес Ган.

Україну в Празі представлятиме міністр закордонних прав Павло Клімкін.

Вишеградську четвірку, яка в лютому цього року відзначила рівно чверть століття свого існування, вважають одним з найактивніших регіональних утворень всередині Євросоюзу і певним локомотивом підтримки європейської інтеграції України. Та навіть більше – саме країни Вишеграду, також Балтії і Швеції вважаються такими, що постійно тримають на європейських зовнішньополітичних радарах увагу до пострадянського простору і зокрема до п’ятьох учасників програми "Східного партнерства".