58% українців - за референдум щодо змін до Конституції по статусу Донбасу - опитування

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать дані соціологічного дослідження, проведеного компанією «Социс» 18-21 березня 2016 року на замовлення телеканалу «1+1», презентація яких відбулась сьогодні у Києві у благодійному фонді «Майдан закордонних справ».

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Згідно з дослідженням, 13,5% вважає, що таке рішення має ухвалювати президент України, 12,6% - Верховна Рада України, 8% - установчі збори різних верств населення, 2,2% - інші, 5,5% - не знають.

Крім того, майже три чверті респондентів (73,5%) впевнені, що Україна повинна виконувати Мінські домовленості, якщо їх будуть виконувати всі сторони, 13,7% - вважають, що Україна має виконувати Мінські домовленості в будь-якому випадку, на думку 9,2%, Україна не повинна виконувати Мінські домовленості, 3,6% - важко відповісти.

На запитання: "яким чином Україна може найкраще вирішити ситуацію на сході?", 32,6% опитаних відповіли, що шляхом внесення зміни до Конституції, надавши Донбасу автономію з розширеними правами в складі України, 22,1% - тимчасово ізолювати окуповану територію, 15% - розгорнути повномасштабну війну, відвоювавши Донбас, 9,3% - відмовитися від Донбасу, добровільно віддавши його Росії, 8,1% - нічого не робити і чекати, коли ситуація сама вирішиться, 3,6% - інше, 9,3% - не знають.

Всього опитано 1486 респондентів. Вибірка репрезентативна щодо населення України за віком, статтю, розміром населеного пункту та регіоном проживання (за даними Державної служби статистки України станом на 01.01.2015).Максимальна похибка вибірки не перевищує 2,6%.

Як зазначив на презентації результатів дослідження директор департаменту міжнародних двосторонніх відносин БФ «Майдан закордонних справ» Олег Бєлоколос, згідно з дослідженням, більшість українців вважають, що право внесення змін до Конституції України має населення України на національному референдумі, тобто є опонентами внесення змін до Конституції у порядку, передбаченому Мінськими домовленостями. «Проштовхування або нав’язування іншого порядку денного неодмінно спровокує серйозне невдоволення більшості населення та спричинить серйозну внутрішню кризу»,- сказав експерт.