Насіров просить Мінфін видати ліцензії двом операторам лотерей, які перебувають під антиросійськими санкціями

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила заступник міністра фінансів України Олена Макєєва.

Таким чином Макєєва прокоментувала подану деякими ЗМІ інформацію про те, що мешканка Києва - переможниця однієї з лотерей - не змогла забрати свій виграш навіть через суд.

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«Економічні санкції стосуються двох операторів лотерейного ринку України - ТОВ «М. С. Л.» і ПрАТ «Патріот». До цих операторів застосовують п'ять видів санкцій, серед яких - заборона виведення капіталів за межі України і блокування активів. Мінфін звернувся з запитом до РНБО про порядок реалізації цих санкцій ще в минулому році. Також невідомо, чи поширюється зупинення виконання фінансових зобов'язань операторами лотерей за виплатами виграшів.

Ці компанії не платять податки до бюджету країни, - написала Макєєва. - Однак Роман Насіров (голова ДФС - УНІАН) написав офіційного листа міністру Олександру Данилюку з проханням надати їм (вищевказаним компаніям - УНІАН) ліцензії. У мене питання - може треба спочатку перевірити ці компанії, чому вони не платять податки, чому не виплачують виграші людям?».

Нагадаємо, в указі президента від 16 вересня про схвалення рішення РНБО щодо санкцій обмежувальні заходи стосуються більш як 400 фізичних та понад 90 юридичних осіб РФ та інших країн, які причетні до анексії Криму і агресії на Донбасі. Санкції введено строком на один рік.

В указі, серед інших, фігурували представники засобів масової інформації з Великої Британії, Німеччини і Росії. Їм заборонено в'їзд в Україну. Це рішення викликало резонанс, й РНБО за пропозицією президента зняла санкції з декількох журналістів з Британії, Іспанії та ФРН.