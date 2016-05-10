Парубій: Росія витратила величезні кошти для дестабілізації ситуації на травневі свята

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час Погоджувальної ради.

«Були великі застереження з приводу того, що традиційно ці дні (маються на увазі травневі свята - УНІАН) російський агресор використає для того, щоб максимально дестабілізувати ситуацію в нашій країні. І в мене була інформація спеціальних джерел, що були вкладені величезні кошти в те, щоб на травневі свята організувати дестабілізацію в низці регіонів України», - сказав спікер.

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Він від імені парламенту подякував правоохоронним органам за те, що ситуацію було взято під контроль і за те, що «не було жодних шансів у російських агресорів вчинити провокації в наших містах».

«І будь-які спроби дестабілізувати ситуацію були дуже швидко і чітко локалізовані нашими правоохоронними органами, що показує, що українська держава перебуває вже в зовсім іншому стані, ніж це було два роки тому», - зауважив Парубій.