Білорусь переконує ООН, що не забороняла в'їзд уповноваженому Порошенка щодо Донбасу (документи)

Про це сама уповноважений Порошенка щодо Донбасу Ірина Геращенко написала на своїй сторінці у Facebook.

Таку інформацію їй надіслали колеги-дипломати з європейських країн, що працюють в Нью-Йорку й акредитовані в структурах ООН.

"Це означає одне з двох: або центр не інформує своїх білоруських дипломатів про " чорні списки", куди за вимогою ФСБ було внесено і першого віце-спікера, про що МВС Білорусі офіційно поінформувало українську сторону. Або Мінськ визнав свою помилку і скасував " чорний список", бо ж дозвіл на в'їзд лише до 25 травня", - йдеться у її повідомленні.

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Крім того, Геращенко показала документи МВС білорусі, у яких спочатку повідомлялося про заборону, а потім про обмеження їй в'їзду до країни.

Нагадаємо, 27 квітня білоруська сторона заборонила в'їзд на свою територію першому заступнику голови Верховної Ради України Ірині Геращенко.