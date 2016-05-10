Білорусь переконує ООН, що не забороняла в'їзд уповноваженому Порошенка щодо Донбасу (документи)
Постійне представництво Білорусі при ООН спрямувало листа до генсека ООН і розповсюдило його серед всіх делегацій, що начебто інформація про проблеми з в'їздом до Білорусі першого віце-спікера, учасника гуманітарної групи в Мінську І. Геращенко не відповідає дійсності.
Про це сама уповноважений Порошенка щодо Донбасу Ірина Геращенко написала на своїй сторінці у Facebook.
Таку інформацію їй надіслали колеги-дипломати з європейських країн, що працюють в Нью-Йорку й акредитовані в структурах ООН.
"Це означає одне з двох: або центр не інформує своїх білоруських дипломатів про " чорні списки", куди за вимогою ФСБ було внесено і першого віце-спікера, про що МВС Білорусі офіційно поінформувало українську сторону. Або Мінськ визнав свою помилку і скасував " чорний список", бо ж дозвіл на в'їзд лише до 25 травня", - йдеться у її повідомленні.
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Крім того, Геращенко показала документи МВС білорусі, у яких спочатку повідомлялося про заборону, а потім про обмеження їй в'їзду до країни.
Нагадаємо, 27 квітня білоруська сторона заборонила в'їзд на свою територію першому заступнику голови Верховної Ради України Ірині Геращенко.