Білорусь тимчасово заборонила в'їзд уповноваженому Порошенка щодо Донбасу Геращенко
Білоруська сторона заборонила в'їзд на свою територію першому заступнику голови Верховної Ради України Ірині Геращенко.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив заступник глави Адміністрації президента України Костянтин Єлісєєв.
За його словами, білоруська сторона, так само, як і російська, заборонила в'їзд Геращенко, але тимчасово.
"Вчора ми дізнались, що білоруська влада прийняла рішення про заборону в'їзду Геращенко на територію Білорусі з тих міркувань, що відповідна заборона була введена з боку РФ", - сказав заступник глави АП.
Водночас, за його словами, "за дорученням президента було вжито активних дипломатичних кроків і вдалося добитися дозволу на тимчасовий в'їзд Геращенко до Білорусі".
При цьому Єлісєєв наголосив, що українська сторона зі свого боку в подальшому докладатиме всіх зусиль, щоб ця заборона була скасована.
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Як повідомляв УНІАН, Геращенко є представником України в робочій підгрупі з гуманітарних питань Тристоронньої контактної групи.
Геращенко сьогодні вранці заявляла про намір на засіданні гуманітарної підгрупи в Мінську, запланованому на 27 квітня, добиватися звільнення заручників до Великодня.
Росія у березні заборонила Геращенко в’їзд на свою територію до 2021 року.
Уряди Росії і Білорусі підписали угоду про використання міграційної картки єдиного зразка ще у жовтні 2004 року. Дія документа поширюється на іноземних громадян і осіб без громадянства, що в'їжджають в Росію чи Білорусь з території третьої держави. Всі вони, в'їжджаючи на території країн-учасниць угоди, будуть заповнювати міграційну карту єдиного зразка. У даному бланку зазначено, що у РФ і Білорусії загальна база даних небажаних осіб.