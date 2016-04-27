Білорусь тимчасово заборонила в'їзд уповноваженому Порошенка щодо Донбасу Геращенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив заступник глави Адміністрації президента України Костянтин Єлісєєв.

За його словами, білоруська сторона, так само, як і російська, заборонила в'їзд Геращенко, але тимчасово.

"Вчора ми дізнались, що білоруська влада прийняла рішення про заборону в'їзду Геращенко на територію Білорусі з тих міркувань, що відповідна заборона була введена з боку РФ", - сказав заступник глави АП.

Водночас, за його словами, "за дорученням президента було вжито активних дипломатичних кроків і вдалося добитися дозволу на тимчасовий в'їзд Геращенко до Білорусі".

При цьому Єлісєєв наголосив, що українська сторона зі свого боку в подальшому докладатиме всіх зусиль, щоб ця заборона була скасована.

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Як повідомляв УНІАН, Геращенко є представником України в робочій підгрупі з гуманітарних питань Тристоронньої контактної групи.

Геращенко сьогодні вранці заявляла про намір на засіданні гуманітарної підгрупи в Мінську, запланованому на 27 квітня, добиватися звільнення заручників до Великодня.

Росія у березні заборонила Геращенко в’їзд на свою територію до 2021 року.

Уряди Росії і Білорусі підписали угоду про використання міграційної картки єдиного зразка ще у жовтні 2004 року. Дія документа поширюється на іноземних громадян і осіб без громадянства, що в'їжджають в Росію чи Білорусь з території третьої держави. Всі вони, в'їжджаючи на території країн-учасниць угоди, будуть заповнювати міграційну карту єдиного зразка. У даному бланку зазначено, що у РФ і Білорусії загальна база даних небажаних осіб.