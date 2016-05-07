Порошенко "провів конструктивну зустріч" з Москалем і вмовив лишитися боротися з контрабандою

Президент України Петро Порошенко провів конструктивну зустріч з головою Закарпатської облдержадміністрації Геннадієм Москалем та запевнив, що він і надалі реалізовуватиме програму з децентралізації та боротиметься з контрабандою.

Про це президент написав на своїй сторінці у Facebook.

«Провів конструктивну зустріч з головою Закарпатської ОДА Геннадієм Москалем. Він і надалі реалізовуватиме мою програму з децентралізації та рішуче боротиметься з контрабандою на Закарпатті. Зокрема, підтримана ідея обладнати митні пункти спеціальними сканерами, а частку надходжень від митних зборів спрямувати на регіональні інфраструктурні проекти», - зазначив президент.

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Як повідомляв УНІАН, 6 травня Москаль написав офіційне звернення до прем’єр-міністра Володимира Гройсмана, в якому попросив направити подання президенту України про звільнення з посади.

У зверненні Москаля, опублікованому на його офіційному сайті, йдеться, що Закарпаття «віддається на відкуп контрабандистам і вмикається зелене світло для незаконного переміщення сигарет через державний кордон».

«Зараз на Закарпатті йде повторення ситуації, яка призвела до кривавих подій 11 липня 2015 року в Мукачеві. І я не можу бути в ній стороннім спостерігачем. Подолати контрабанду в окремому регіоні за умов, коли центральні структури не тільки не допомагають, а навпаки – намагаються відновити тіньові схеми, – неможливо…», - наголосив Москаль.

Він також повідомив, що 30 квітня терміново в порядку переведення з Верховної Ради України на посаду заступника начальника митниці – начальника підрозділу по боротьбі з контрабандою було призначено Андрія Кримського, який працював помічником-консультантом народного депутата України Валерія Пацкана.

«За наявною інформацією, Роман Насіров (голова Державної фіскальної служби України – УНІАН) уже призначив виконувача обов’язків начальника Закарпатської митниці. Підкреслюю, що із Закарпатською обласною державною адміністрацією це призначення не узгоджувалося», - наголосив Москаль.