Москаль іде у відпустку, "поки не повернуть" начальника Закарпатської митниці Колеснікова

Про це йдеться у заяві на сайті Москаля.

"Повідомляю, що із 7 травня йду у відпустку і повернуся на посаду тільки тоді, коли на посаду начальника Закарпатської митниці повернуть В.Колеснікова і коли в Києві перестануть розглядати Закарпаття, як полігон для політичних торгів і експериментів", - сказано у ній.

Москаль зазначив, що Володимир Колесніков у середині 2000-х працював заступником начальника УБОЗ у Донецькій області.

"У 2005 році він особисто прийняв заяву від бізнесмена Бориса Пінчука про факти вимагання з боку Бориса Колеснікова та замах на вбивство з пістолета системи ТТ. У той час, коли Донецька область була повністю під контролем Партії регіонів, на такий вчинок наважився б далеко не кожен працівник міліції. Після призначення на посаду першого заступника генерального прокурора України Рината Кузьміна Володимир Колесніков зазнав переслідувань. Проти нього відкрили кілька кримінальних справ, а потім звільнили з органів внутрішніх справ. У Генеральній прокуратурі була створена спеціальна група, яка займалася справами В.Колеснікова і щодня доповідала про свою роботу Р.Кузьміну", - розповів очільник Закарпаття.

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За словами Москаля, на Колеснікова з боку Генпрокуратури здійснювався тиск із метою отримання компромату на тодішніх міністра внутрішніх справ Юрія Луценка, першого заступника міністра Олександра Бондаренка, заступника генпрокурора Віктора Шокіна, секретаря РНБО Петра Порошенка, а також на нього особисто.

"Ніяких показів В.Колесніков не дав, хоча щодня знаходився на слідчих діях у ГПУ, які велися під психологічним пресингом. Сьогодні В.Колеснікова знімають із посади начальника Закарпатської митниці не за роботу, а за політичні торги між народним депутатом України В.Хомутинником, його "правою рукою" В.Скоробагачем (раніше очолював фракцію Партії регіонів у Харківській міській раді) і прем’єр-міністром України В.Гройсманом", - заявив голова Закарпатської ОДА.

За його інформацією, ціна питання – збереження на посаді голови Державної фіскальної служби Романа Насірова, контроль над Закарпатською митницею і "розстановка тут своїх керівних кадрів, а також контроль над Закарпатською областю".

Нагадаємо, сьогодні Москаль опублікував на своєму сайті заяву, у якій закликав прем'єр-міністра Володимира Гройсмана через нездатність, на його думку, центральних органів держави вирішувати проблему контрабанди, зокрема тютюну, на Закарпатті ініціювати перед президентом Петром Порошенком його звільнення з посади голови ОДА.

Гройсман відповів Москалю, що "не дозволить розмовляти з ним мовою ультиматумів" і ініціювати звільнення Москаля не збирається. Голова уряду заявив, що "чекає у себе" наступного тижня Москаля разом з керівництвом Закарпатської митниці.

Зазначимо, що на сайті ДФС керівником Закарпатської митниці наразі значиться саме Колесніков. Він займає цю посаду з вересня 2015 року.