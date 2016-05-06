Гройсман не збирається готувати подання на звільнення Москаля

Про це Гройсман написав на своїй сторінці в Facebook.

"Хочу через Facebook відповісти Геннадію Геннадієвичу Москалю, оскільки і він звернувся до мене через Інтернет. Щодо ситуації з контрабандою на Закарпатській митниці, про яку Ви пишете. Для мене немає жодного значення, яка контрабанда йде через митницю - деревина, цигарки, горіхи, спирт чи ще щось. Те, що ми маємо зробити, - не вирішувати, яка контрабанда гірша, а зупинити будь-яку контрабанду взагалі. Говорив і повторюю – врешті-решт досить грабувати країну", - написав прем'єр.

Він зазначив, що має намір звернутися до Служби безпеки України і Національного антикорупційного бюро з вимогою перевірити усі факти, які Москаль навів у своєму листі.

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"Друге. Нікому не дозволю розмовляти зі мною мовою ультиматумів. Геннадію Геннадієвичу, незважаючи на Ваше прохання, подання на Ваше звільнення готувати не збираюсь. Роботи, яку маємо зробити – і, сподіваюсь, спільно - багато. Давайте разом закладемо нову традицію щодо призначення керівних кадрів у митній службі на основі публічних конкурсів за участю громадських організацій і цю традицію розпочнемо впроваджувати саме із Закарпатської митниці", - написав Гройсман.

За його словами, під час візиту до Львівської області завтра він запланував відвідати один із прикордонних переходів і обговорити на місці проблеми на Львівській митниці.

"Вони там теж є і я про це знаю. А Вас разом з керівництвом Закарпатської митниці чекаю у себе наступного тижня. І останнє: тільки тоді, коли усі, у кого щирі наміри навести лад на наших митницях, об’єднаються, ми досягнемо успіху", - додав керівник уряду.

Нагадаємо, сьогодні Москаль опублікував на своєму сайті заяву, у якій закликав Гройсмана через нездатність держави вирішувати проблему контрабанди, зокрема тютюну, на Закарпатті ініціювати перед президентом Петром Порошенком його звільнення з посади голови ОДА.

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