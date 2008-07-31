"Деякі депутати від КПУ" підставили Симоненка?

Міністр з питань надзвичайних ситуацій Володимир ШАНДРА вважає пропозицію лідера фракції Комуністичної партії України Петра СИМОНЕНКА про його відставку не більше, ніж емоційною заявою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам.

«Це емоційний виступ. Це особиста думка СИМОНЕНКА», - сказав міністр.

В.ШАНДРА наголосив, що переговорив із деякими депутатами від КПУ і з’ясував, що це питання навіть не обговорювалося на засіданні фракції.

Крім того, за словами міністра, П.СИМОНЕНКО не володіє в достатньому обсязі інформацією щодо роботи рятувальників та органів місцевого самоврядування.

«Інші фракції не займаються політиканством, а розуміють, що це трагедія», - сказав В.ШАНДРА.

Як повідомляв УНІАН, П.СИМОНЕНКО сьогодні, 31 липня, з трибуни парламенту заявив, що фракція КПУ пропонує ВР невідкладно розглянути питання щодо висловлення недовіри міністру з питань надзвичайних ситуацій В.ШАНДРІ через незадовільну роботу з ліквідації наслідків стихійного лиха в 6 областях.

За словами лідера комуністів, синоптики заздалегідь попереджали про можливу негоду, що насувається на Україну, «однак з боку міністерства належної реакції не було».