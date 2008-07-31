Ющенко передав телефонограму у Верховну Раду

Президент України Віктор ЮЩЕНКО висловив подяку народним депутатам за ухвалення змін до державного бюджету-2008, якими передбачено кошти для ліквідації наслідків повені у західних областях.

Про це йдеться у телефонограмі Президента України до Верховної Ради України, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

“Щиро вдячний вам за сьогоднішній день. Прийнятий Верховною Радою України закон щодо виділення коштів для ліквідації наслідків повені у західних областях держави є тим яскравим прикладом можливої спільної плідної роботи”, - підкреслив В.ЮЩЕНКО.

Президент висловив глибоке переконання, що “нашими консолідованими діями ми здатні подолати наслідки стихійного лиха і надати необхідну допомогу населенню постраждалих областей, стабілізувати ситуацію у цих регіонах та створити нормальні умови для життєдіяльності людей”.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні ВР на своєму позачерговому засіданні ухвалила закон про внесення змін до бюджету на 2008 рік, що передбачає збільшення витратної частини бюджету на 5,802 млрд. грн.