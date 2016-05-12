Луценко обіцяє люстрацію близько 400 працівників прокуратури
Лідер фракції "Блоку Петра Порошенко" Юрій Луценко обіцяє люстрацію близько 400 працівників прокуратури.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час розгляду в парламенті питання про призначення генпрокурором.
Відповідаючи на питання про люстраційний список прокурорів, які працювали на керівних посадах при режимі Януковича, Луценко зазначив, що "закон про люстрацію - один з найбільш ефективних інструментів зміни чиновництва".
"Тому близько 400 працівників прокуратури, які все ще не люстровані, будуть люстровані", - сказав депутат.
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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 12 травня, Верховна Рада прийняла закон про внесення змін у деякі законодавчі акти щодо діяльності Генеральної прокуратури України (№ 4645).
За це рішення проголосували 258 народних депутатів з 372 зареєстрованих у сесійній залі.
За кілька годин Порошенко підписав цей закон і він був опублікований у спецвипуску газети "Голос України".
Прийнятими змінами в Законі "Про прокуратуру" встановлюється, що на посаду генерального прокурора може бути призначений громадянин України, який, серед іншого, має вищу освіту і стаж роботи у галузі права або досвід роботи в законодавчому та/або правоохоронному органі не менше 5 років.
Раніше у відповідній статті говорилося про те, що ця особа повинна мати вищу юридичну освіту і стаж роботи у галузі права не менше 10 років.