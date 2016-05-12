Луценко обіцяє люстрацію близько 400 працівників прокуратури

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час розгляду в парламенті питання про призначення генпрокурором.

Відповідаючи на питання про люстраційний список прокурорів, які працювали на керівних посадах при режимі Януковича, Луценко зазначив, що "закон про люстрацію - один з найбільш ефективних інструментів зміни чиновництва".

"Тому близько 400 працівників прокуратури, які все ще не люстровані, будуть люстровані", - сказав депутат.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 12 травня, Верховна Рада прийняла закон про внесення змін у деякі законодавчі акти щодо діяльності Генеральної прокуратури України (№ 4645).

За це рішення проголосували 258 народних депутатів з 372 зареєстрованих у сесійній залі.

За кілька годин Порошенко підписав цей закон і він був опублікований у спецвипуску газети "Голос України".

Прийнятими змінами в Законі "Про прокуратуру" встановлюється, що на посаду генерального прокурора може бути призначений громадянин України, який, серед іншого, має вищу освіту і стаж роботи у галузі права або досвід роботи в законодавчому та/або правоохоронному органі не менше 5 років.

Раніше у відповідній статті говорилося про те, що ця особа повинна мати вищу юридичну освіту і стаж роботи у галузі права не менше 10 років.