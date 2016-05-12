МЗС вимагає від Росії відзвітувати про подолання наслідків витоку мазуту біля окупованого нею Севастополя

Про це йдеться у коментарі МЗС у зв’язку з повідомленнями про розлив нафтопродуктів у Чорному морі біля, як зазначено, "міста Севастополя тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим".

"МЗС висловлює глибоке занепокоєння у зв’язку з повідомленнями про розлив нафтопродуктів в Чорному морі біля міста Севастополь тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим, який мав місце на початку травня і призвів до значного забруднення морської зони в районі розливу», - сказано в заяві.

МЗС зазначає, що Україна як прибережна держава "володіє суверенними правами в морських районах тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим і має право вимагати від інших держав дотримання ними своїх зобов’язань" щодо запобігання та подолання наслідків забруднень у морських районах України.

Україна також вимагає невідкладно надати усю інформацію про розлив нафтопродуктів у Чорному морі біля Севастополя та про заходи, які вживаються з метою запобігання завданню подальшої шкоди навколишньому середовищу.

Нагадаємо, за повідленнями севастопольських ЗМІ, у місті вся прибрежна смуга 8 травня виявилася забруднена мазутом. Забруднено було не лише пляжі Північної сторони Севастополя, але й акваторію Херсонеса. Також в процесі обстеження берегової смуги Севастополя мазутні плями були виявлені на Бельбеку та Фіоленті.