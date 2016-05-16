Російські окупанти тримають 18 кримських татар за гратами

«18 кримських татар сьогодні перебувають за гратами. На жаль, за всіма нашими даними цей список буде розширюватися. 18 кримських татар і серед них заступник голови Меджлісу Ахтем Чийгоз, громадські активісти Алі Асанов, Мустафа Дегерменджі», – сказав Чубаров.

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За його інформацією, 14 кримським татарам оголосили про підозру в організації терористичних актів, пише Радіо Свобода.

Чубаров вважає, що таким чином російська влада намагається представити Заходу кримських татар як «ісламських екстремістів» в Криму.

Наприкінці лютого 2016 року, за даними «громадської ініціативи євромайдан SOS», в анексованому Криму в місцях несвободи за політичними мотивами перебувають вже щонайменше 12 людей, 10 з них є кримськими татарами.

Міжнародні організації, а також Європарламент неодноразово заявляли про порушення прав людини в незаконно анексованому Росією Криму та закликали Москву припинити порушення. Підконтрольна Росії влада Криму називає такі заяви «перебільшенням».