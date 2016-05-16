Російські окупанти тримають 18 кримських татар за гратами
В анексованому Росією Криму в ув’язненні перебувають 18 кримських татар, заявив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.
«18 кримських татар сьогодні перебувають за гратами. На жаль, за всіма нашими даними цей список буде розширюватися. 18 кримських татар і серед них заступник голови Меджлісу Ахтем Чийгоз, громадські активісти Алі Асанов, Мустафа Дегерменджі», – сказав Чубаров.
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За його інформацією, 14 кримським татарам оголосили про підозру в організації терористичних актів, пише Радіо Свобода.
Чубаров вважає, що таким чином російська влада намагається представити Заходу кримських татар як «ісламських екстремістів» в Криму.
Наприкінці лютого 2016 року, за даними «громадської ініціативи євромайдан SOS», в анексованому Криму в місцях несвободи за політичними мотивами перебувають вже щонайменше 12 людей, 10 з них є кримськими татарами.
Міжнародні організації, а також Європарламент неодноразово заявляли про порушення прав людини в незаконно анексованому Росією Криму та закликали Москву припинити порушення. Підконтрольна Росії влада Криму називає такі заяви «перебільшенням».