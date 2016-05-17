У Харкові позбавили мандата депутата, який 9 травня одягнув георгіївську стрічку

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення депутати ухвалили сьогодні, 17 травня, під час позачергової сесії.

Обговорення питання тривало більше години.

Із засудженням дій Лесика, який під час сесій відзначався проросійською позицією, а на 9 травня прийшов до Меморіалу Слави з георгіївською стрічкою, виступили харківський міський голова Геннадій Кернес, керівник фракції “Відродження” у міськраді Ігор Терехов та ще ряд депутатів.

Зокрема, керівник фракції “Самопоміч” у міській раді Тарас Сітенко наголосив, що, в цілому підтримує позицію фракції “Відродження”, яка засудила дії даного депутата, однак звернув увагу, що наразі немає заяви Лесика про складання депутатських повноважень, тому рішення може бути визнано незаконним.

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“Якщо фракція “Відродження” зможе добитися від нього заяви, то ми абсолютно щиро підтримаємо в повному складі це рішення. Але робити це в незаконний спосіб ми вважаємо не потрібно, тому що це буде додатковим піаром для пана Лесика, тому що він піде в суди і з високою вірогідністю їх виграє”, - сказав Сітенко.

Сам Лесик під час сесії не відповів на запитання, чи готовий написати заяву про складення мандата. Він висловив переконання, що його позбавляють мандата через участь у покладанні квітів до Меморіалу Слави 9 травня разом з ветеранами.

“Я вважаю, що було б правильно, якби кожен депутат зробив як я, йшов з ними поруч з георгіївською стрічкою, яка, я впевнений, 9 травня 2017 року, а може і раніше...”, - почав говорити Лесик, однак йому вимкнули мікрофон.

У свою чергу Кернес відкинув звинувачення в тому, що позбавлення мандату пов'язане з участю у покладанні квітів разом з ветеранами. “Ти не йшов з ветеранами”, - підкреслив міський голова.

За позбавлення Лесика мандата депутата Харківської міськради проголосували 63 депутати, проти — 1.

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Коментуючи рішення, Кернес сказав: “Я так розумію, що проти проголосував сам винуватець торжества. Шановний винуватець! Я підписую рішення сесії Харківської міської ради і прошу вас покинути сесійну залу”.

Міський голова підписав відповідне розпорядження після чого Лесик вийшов із сесійної зали.

Як повідомляв УНІАН, 9 травня у Харкові під час покладання квітів до Меморіалу Слави сталися сутички. Попереду колони йшли ветерани, представники влади та патріотично налаштована молодь з українськими прапорами. В кінці колони стали люди з червоними прапорами, знаменами Перемоги і портретами учасників Другої Світової війни. На декому з цих людей були прикріплені георгіївські стрічки. В цій частині колони був депутат Харківської міськради Андрій Лесик. Перша бійка сталася між проукраїнськи налаштованою молоддю та Лесиком, на якому активісти побачили георгіївську стрічку. Решта колони з червоними прапорами, підійшовши до меморіалу, почали скандувати “Фашизм не пройдет” та “Спасибо деду за Победу”. Між цими людьми та патріотичною молоддю сталася сутичка. Проукраїнськи налаштовану молодь відтіснили від меморіалу, після чого учасники покладання почали скандувати "С Днем Победы!". Після цього сталося ще кілька сутичок.

Начальник відділу превентивної діяльності Головного управління поліції Харківській області Сергій Бірбасов повідомив, що перед початком церемонії покладання квітів працівники поліції настійливо просили учасників заходу прибирати георгіївські стрічки.