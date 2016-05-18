Парубій закрив засідання Ради через відсутність необхідної для ухвалення рішень кількості депутатів

Як передає кореспондент УНІАН, після обговорення законопроекту щодо управління водними ресурсами спікер провів «рейтингове» голосування за законопроект, щоб побачити кількість депутатів у залі.

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Проголосувало лише 173 народних депутата. Зокрема, це був 1 голос від “Опозиційного блоку”, 2 від групи “Відродження”, 3 від групи “Воля народу” та 1 - від фракції Радикальної партії, яка блокує парламентську трибуну.

Після цього Парубій констатував, що в залі немає голосів для ухвалення рішень.

«З таким підходом ми не зможемо ухвалювати рішення. Це неприйнятний підхід до роботи Верховної Ради. У зв'язку з цим я оголошую закритим ранкове засідання Верховної Ради», - заявив спікер. І нагадав, що наступне засідання відбудеться завтра о 10.00.

Як відомо, у середу проводиться лише ранкове засідання парламенту, яке має тривати з 10.00 до 14.00.