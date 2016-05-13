Засідання Ради закрили через сутичку між Тимошенком і Вілкулом, який виступав російською (фото)

14:00, 13 травня 2016
Політика
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Перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко закрила засідання парламенту через сутичку між представником фракції "Народний фронт" Юрієм Тимошенком і заступником голови фракції "Опозиційний блок" Олександром Вілкулом, виступ якого російською мовою обурив депутатів.

Як передає кореспондент УНІАН, Вілкул у тій частині пленарного засідання, де народні депутати виступають в розділі "Різне", почав говорити російською. У відповідь у сесійній залі почали лунати обурені вигуки. Після цього кілька депутатів, зокрема позафракційний Володимир Парасюк і Тимошенко підійшли до трибуни та почали перешкоджати виступу Вілкула.

Після цього між Тимошенком та Вілкулом сталася невелика штурханина біля трибуни. Вілкул все ж намагався поновити виступ, але депутати й надалі заважали йому.

Як заявив Вілкул, він міг би виступати й українською, якби його не змушували до цього, і додав, що виступати йому зручно російською.

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Геращенко наголосила, що якщо це не припиниться, то вона закриє засідання.

Оскільки депутати так і не дійшли згоди, Геращенко закрила сьогоднішнє засідання ВР більш як на півгодини раніше, ніж це мало бути (о 14.00). На це деякі депутати почали обурюватися, говорячи про порушення регламенту.

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