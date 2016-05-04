Новий головнокомандувач ЗС НАТО в Європі занепокоївся необхідною зброєю для України

Про це він заявив у середу в місті Монс у штаб-квартирі Об'єднаних збройних сил НАТО на прес-конференції, відповідаючи на запитання власного кореспондента УНІАН.

"Я вважаю, що ми повинні підтримати Україну тим, що вони потребують для успішного захисту їхньої території та суверенітету. Я особливо подивлюся на це як головнокомандуючий. Я повинен оцінити, яка зброя краща, які спроможності вони можуть використати, які спроможності можуть бути додатковими для їхніх сил сьогодні", - зазначив Скапаротті.

Як відомо, під час слухань в профільному комітеті Сенату генерал висловився за те, щоб надати Україні зброю, яку «вона здатна ефективно використовувати», зокрема, протитанкову зброю.

Як повідомляв УНІАН, раніше командувач армією США в Європі генерал Бен Ходжес заявив, що надання Україні ракетних комплексів Javelin спричинить збільшення військової присутності РФ на Донбасі.

29 липня 2015 року президент України Петро Порошенко в інтерв'ю виданню The Wall Street Journal заявив, що Україні необхідні 1 240 протитанкових ракетних комплексів Javelin для стримування російської агресії.

Перед цим посол України в США Валерій Чалий заявляв, що Україна розраховує отримати від Сполучених Штатів щонайменше тисячу протитанкових ракетних комплексів Javelin в разі широкомасштабного наступу Росії на Донбасі.

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Протягом року в Білому домі неодноразово заявляли, що рішення про можливі постачання в Україну летального озброєння ще не прийнято.

Як зазначив прес-секретар Білого дому Джош Ернест, у США побоюються, що надання Україні летального озброєння може збільшити кровопролиття на Донбасі.

25 вересня 2015 року міністр оборони України Степан Полторак і міністр оборони США Ештон Картер під час зустрічі в Пентагоні заявили, що не обговорювали питання про надання Україні летального озброєння.