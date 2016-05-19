Денисенко: Перейменувавши Дніпропетровськ на Дніпро, ми надали офіційного звучання народній назві міста

Про це 19 травня у кулуарах парламенту після ухвалення постанови Верховної Ради про перейменування міста Дніпропетровська журналістам заявив її ініціатор – народний депутат, член президії політради партії УКРОП Андрій Денисенко.

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«Усе місто і більша частина України давно вже називає наше місто саме Дніпром. Сьогодні Верховна Рада пішла назустріч побажанням більшості мешканців нашого славного міста», – заявив Андрій Денисенко. Політик переконаний, що для міста – честь носити назву найпотужнішої водної артерії, яка фактично дала життя всій країні.

За словами нардепа, ім'я Григорія Петровського вже давно мало бути викреслене з назви міста і викинуте на смітник історії, адже цей радянський діяч ще декілька років тому був визнаний апеляційним судом міста Києва одним із організаторів голодомору 30-х років – геноциду українського народу. Андрій Денисенко також додав, що наступним етапом декомунізації має стати перейменування Дніпропетровської області на Січеславську, адже саме на територіях навколо Дніпра, Марганця та Нікополя колись розташовувалася більшість козацьких Січей.