Нардеп Денисенко: Ряд політиків прагнуть провалу надання безвізового режиму Україні

Про це він написав у своєму Facebook.

"Прочитав пост Сергія Лещенка, що після розмов з неназваними високопосадовцями ЄС, він зрозумів, що європейців не влаштував наш закон про електронне декларування через те, що кримінальна відповідальність за неправильно заповнену декларацію вводиться лише з 2017 року. Саме тому, наш пакет з грузинами (ми йшли в парі з Грузією) може бути розірвано. Для всіх тих, хто незнайомий з перепетіями цієї історії хочу нагадати, що Грузія вводить кримінальну відповідальність саме з 2017 року!", - наголосив Денисенко.

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За його словами, попри заяви ряду "єврооптимістів", згідно з законом, електронне декларування вводиться саме з 2016 року.

"Спочатку ряд видатних єврооптимістів звинуватили цей закон в тому, що електронне декларування вводиться з 2017 року. Насправді воно вводиться з 2016 року. Потім, було заявлено тими ж людьми, що в 2016 році можна не декларувати майно. Насправді, в 2016 році можна не декларувати вартість майна, яке не приносить прибуток", - пише нардеп.

"Потім багато кричали про те, що рівень декларування піднято до 200 тис грн. Але всі ті, хто кричав про це (ЄС про це взагалі ні слова не сказав) забули згадати, що фінрозвідка бачить лише суми вищі 150 тис грн і тому всі розповіді про 20 тисяч грн - це обман (у нас і зараз діє норма про заборону подарунків чиновникам вище певної суми)", - зазначив Денисенко.

За його словами, коли всі аргументи противників прийняття цього закону були вичерпані, "вигадали проблему" з криміналом.

"Для всіх тих, хто не посвячений поясню. Зараз існує ідіотська норма про те, що чиновник майже автоматом сідає на 2 роки, якщо свою квартиру метражем 100 квадратних метрів, запише як 99.9 квадратних метрів. Ця норма в цьому законі випасана недолуго і неправильно. Її потрібно міняти. Саме тому було запропоновано перенести її на 2017 рік з тим, щоб після констультацій з ЄС виписати її правильно, так як в Польщі чи Італії (всього в світі є лише 4 країни, які мають кримінальну відповідальність за неправильне декларування чиновників)", - наголосив народний депутат.

На думку Денисенка, Лещенко виступає з критикою цього "безвізового" закону, бо вважає, що відмова в "безвізі" може різко погіршити рейтинг БПП.

"У мене складається враження, що є ряд політиків, які хочуть, щоб нам не дали безвіз. Все, що вищесказане - не може не знати Лещенко і ко. Так само, він не може не знати, що за цей закон не проголосували, крім самого Лещенка, Опоблок і Відродження. Всі інші політсили майже в повному складі підтримали ці зміни. Звичайно, почалася передвиборча кампанія і Лещенко вважає, що відмова в безвізі може різко погіршити рейтинг БПП. Інших причин, щоб так настирливо воювати проти українців, я не бачу", - зазначив нардеп.