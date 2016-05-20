Гройсман не бачить проблеми у відсутності міністра охорони здоров'я

Про це він заявив на ток-шоу "Право на владу", додавши, що наразі у галузі медицини є більш нагальні проблеми, передає ТСН.

Так, очільник уряду вважає, що виконуючий обов'язки глави МОЗ Віктор Шафранський в змозі впоратись із керівництвом галуззю охорони здоров'я, який має всі повноваження.

"Як показав досвід попередніх років наявність міністра не гарантує вирішення проблем", - сказав Гройсман.

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При цьому, посадовець наголосив, що наразі є чіткий план щодо того, що має зробити уряд.

Зокрема, за словами очільника Кабміну, найголовніше – це демонополізувати закупівлю ліків. Адже, за кордоном вони коштують дешевше, ніж в Україні.

При цьому, прем'єр також підкреслив, що в Україні існує низка перешкод щодо ввезення в країну якісних ліків.

Як повідомляв УНІАН, 21 квітня Верховна Рада ухвалила постанову про рекомендації парламентських слухань на тему "Про реформу охорони здоров'я в Україні". Відповідно до постанови, учасники парламентських слухань рекомендують визнати роботу Міністерства охорони здоров‘я України щодо організаційно-законодавчого забезпечення реформування сфери охорони здоров‘я незадовільною.