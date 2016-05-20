Клімкін назвав "маячнею" розмови про перенесення безвізового режиму для України

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це заявив глава МЗС Павло Клімкін.

"Всі ці розмови про можливе перенесення набуття чинності безвізового режиму або про появу окремих історій – я вважаю, що все це маячня. Тому що є принципи ЄС. Згідно з ними, країна, що виконала всі умови, повинна отримати свої преференції. Невиконання цього стане порушенням принципів ЄС і ударом по його репутації", – заявив міністр.

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Як повідомляв УНІАН, ЄС обговорюють можливість перенести введення безвізового режиму з Україною. Про це заявив посол України при ЄС Микола Точицький.