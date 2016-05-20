Клімкін назвав "маячнею" розмови про перенесення безвізового режиму для України
12:18, 20 травня 2016Політика
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Розмови про можливе перенесення введення безвізового режиму для України або введення додаткових умов – це "маячня", оскільки повністю суперечать принципам ЄС.
Клімкін вважає, що перенесення цього питання вдарить по репутації ЄС / УНІАН
Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це заявив глава МЗС Павло Клімкін.
"Всі ці розмови про можливе перенесення набуття чинності безвізового режиму або про появу окремих історій – я вважаю, що все це маячня. Тому що є принципи ЄС. Згідно з ними, країна, що виконала всі умови, повинна отримати свої преференції. Невиконання цього стане порушенням принципів ЄС і ударом по його репутації", – заявив міністр.
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Як повідомляв УНІАН, ЄС обговорюють можливість перенести введення безвізового режиму з Україною. Про це заявив посол України при ЄС Микола Точицький.
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