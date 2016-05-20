Посол України в ЄС розповів, чому скасування віз для українців можуть знову перенести

У ЄС обговорюють можливість перенести введення безвізового режиму з Україною. Про це заявив посол України при ЄС Микола Точицький, передає "Європейська правда".

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За словами посла, фактор міграційної кризи може впливати на швидкість прийняття рішення щодо України. Він додав, що тут ідеться про ініціативу Єврокомісії створити процедуру, яка дозволить переглядати рішення про безвізовий вже після того, як воно ухвалене.

"Є країни ЄС, які вважають, що спочатку потрібно внести ці зміни, а вже потім надавати безвізовий Україні", - сказав Микола Точицький.

Водночас, за його словами, остаточне рішення ще не прийняте.

При цьому посол застеріг ЄС від проблем, пов’язаних з можливим відкладенням рішення про безвізовий режим.

"Якщо це станеться (якщо запровадження безвізового буде відкладене. – ЄП), Євросоюз може втратити надійного партнера на своєму східному кордоні", - сказав він.

"якщо українці побачать, що попри все зроблене державою, попри те, що українці виконали всі свої зобов’язання, Євросоюз не виконує свої обіцянки і не надає безвізовий, то це, на жаль, буде негативно трактуватися в Україні", - пояснив посол.

Раніше повідомлялося, що у столицях країн-членів ЄС замислюються над тим, аби пов’язати український безвізовий з іншими, масштабнішими рішеннями – зокрема, про загальний механізм призупинення безвізу.

Як відомо, після призначення доповідача та комітетських слухань щодо пропозиції Єврокомісії з українського питання відповідна резолюція має бути розглянута та ухвалена Європарламентом. Останню формальну крапку у візовій лібералізації з Україною повинне поставити рішення Ради ЄС на рівні міністрів. Наразі інтрига полягає в тому, чи встигнуть всі євроінституції пришвидшити і узгодити свою роботу таким чином, щоб безвізовий режим з Україною запрацював вже наприкінці липня.