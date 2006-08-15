Дев`ять нардепів відмовляються від своїх мандатів, один ще думає

У Верховній Раді зареєстровані заяви про складання повноважень народного депутата 9 з 10 членів уряду. Про це повідомляє газета "Дело" в №196 від 15 серпня 2006г.

9 депутатів Верховної Ради просять парламент достроково припинити їх депутатські повноваження через перехід на роботу в Кабмін. Як повідомили газету «Дело» в Комітеті з питань регламенту, депутатської етики і забезпечення діяльності Верховної Ради, дев`ять з десяти вищеперелічених міністрів вже подали відповідні заяви про складання депутатських повноважень. «Їхні заяви зареєстровані. На першому ж засіданні комітету їх розглянемо і підготуємо проекти постанов. Найімовірніше, це відбудеться 6 вересня».

Єдиним сумісником залишається міністр юстиції Роман ЗВАРИЧ. Його помічники заявили «Делу», що міністр поки що не готовий давати коментарі на цю тему. «Зараз він тільки знайомиться зі справами міністерства. Йому треба увійти в ритм, освоїтися в міністерстві. У нього дуже багато роботи, і йому ніколи давати коментарі. Через три тижні Роман Михайлович проведе брифінг і відповість на всі запитання», — заявили помічники Р.ЗВАРИЧА.

Невдовзі після призначення міністром Р.ЗВАРИЧ заявив, що почувається в Кабміні Януковича не дуже комфортно, але рішення — залишитися в уряді чи в парламенті — залежить від того, чи увійде «Наша Україна» в коаліцію чи ні. Після 19 серпня за поданням регламентного комітету спікер Олександр МОРОЗ своїм розпорядженням має право заблокувати картку Р.ЗВАРИЧА для голосування, припинити виплачувати йому заробітну плату і компенсувати інші витрати, пов`язані з депутатською діяльністю.

Навіть якщо судового позову не буде, депутат Р.ЗВАРИЧ автоматично втратить міністерський портфель. Ст. 7 Закону «Про особливості звільнення з посад осіб, які суміщають депутатський мандат з іншими видами діяльності» передбачає, що акт про призначення депутата міністром втрачає силу, якщо повноваження народного депутата не припинені у встановленому законом порядку. «МОРОЗ як голова Верховної Ради може подати судовий позов стосовно ЗВАРИЧА», — вважають у регламентному комітеті.

На початку вересня, коли парламент проголосує про складання повноважень з 10 депутатів-міністрів, Верховна Рада поповниться 11 (враховуючи місце В.ЯНУКОВИЧА) новими особами. За квотою Партії регіонів пройдуть шість депутатів. Віце-президент акціонерного комерційного банку «Імексбанк» Ігор МІТРОШКІН з Одеси, генеральний директор миколаївського підприємства «Термінал-Укрхарчозбутсировина» Володимир ФАЛЬКО, київський пенсіонер Василь ДЕМЧИШИН, помічник-консультант народного депутата Михайло РАЗГОНЯЄВ, перший заступник голови Житомирського обласного відділення Партії регіонів Микола ЯКИМЕНКО і бригадир прохідників окремого підрозділу «Шахта «Добропільська» Володимир ЛИТВИНОВ.

Квота «Нашої України» — три колишні народні депутати Сергій БИЧКОВ, Володимир ШКЛЯР та Олексій КОЗАЧЕНКО. СПУ — помічники-консультанти народних депутатів Василь БОГАЧУК і Геннадій САВОСІН. У разі якщо Валентину СЕМЕНЮК залишать керувати Фондом державного майна, до парламенту потрапить і перший заступник голови Держкомітету України у справах ветеранів Юрій ЗУБКО.

Депутатів-міністрів у новому уряді десять. П`ять з них — члени фракції Партії регіонів: перший віце-прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ, віце-прем`єр-міністр Андрій КЛЮЄВ, віце-прем`єр-міністр будівництва, архітектури і житлово-комунального господарства Володимир РИБАК, міністр вугільної промисловості Сергій ТУЛУБ і міністр охорони довкілля Василь ДЖАРТИ. Три «нашоукраїнці» — міністр юстиції Роман ЗВАРИЧ, міністр закордонних справ Борис ТАРАСЮК і міністр у справах сім`ї, молоді і спорту Юрій ПАВЛЕНКО. Два соціалісти — міністр транспорту і зв`язку Микола РУДЬКОВСЬКИЙ і міністр освіти і науки Станіслав НІКОЛАЄНКО.