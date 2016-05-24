Луценко призначить помічника прокурора США керівником комісії з відбору працівників Генінспекції

Про це Луценко повідомив на своїй сторінці у Facebook. "Погодили з американськими партнерами формат і графік створення Генеральної інспекції, яка виявлятиме перевертнів у ГПУ. Проситиму депутатів уточнити для цього закон. Планую з липня призначити американського помічника федерального прокурора українського походження п. Вітвіцького очолити конкурсну комісію. Первинну чистку персоналу почнемо ще раніше силами Внутрішньої безпеки", - зазначив генпрокурор.

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Як повідомлялося, Богдан Вітвицький - американський юрист українського походження та громадський діяч, помічник федерального прокурора у підрозділі боротьби з економічними злочинами Департаменту юстиції США, у 2007–2009 рр. юридичний консультант посольства США в Києві. Розглядався як кандидат на посаду голови Національного антикорупційного бюро України.