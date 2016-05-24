Луценко призначить помічника прокурора США керівником комісії з відбору працівників Генінспекції
Генеральний прокурор Юрій Луценко призначить керівником конкурсної комісії зі створення Генеральної інспекції ГПУ американського помічника федерального прокурора українського походження Богдана Вітвицького.
Про це Луценко повідомив на своїй сторінці у Facebook. "Погодили з американськими партнерами формат і графік створення Генеральної інспекції, яка виявлятиме перевертнів у ГПУ. Проситиму депутатів уточнити для цього закон. Планую з липня призначити американського помічника федерального прокурора українського походження п. Вітвіцького очолити конкурсну комісію. Первинну чистку персоналу почнемо ще раніше силами Внутрішньої безпеки", - зазначив генпрокурор.
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Як повідомлялося, Богдан Вітвицький - американський юрист українського походження та громадський діяч, помічник федерального прокурора у підрозділі боротьби з економічними злочинами Департаменту юстиції США, у 2007–2009 рр. юридичний консультант посольства США в Києві. Розглядався як кандидат на посаду голови Національного антикорупційного бюро України.