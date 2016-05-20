НАБУ затримало херсонського прокурора за одержання $25 тисяч хабара

Про це УНІАН повідомили у прес-службі НАБУ.

"За результатами проведених у Херсоні обшуків детективами НАБУ викрито прокурора Херсонської місцевої прокуратури, який вимагав 30 тисяч доларів США та одержав неправомірну вигоду у розмірі 25 тис. дол. за вплив на прийняття уповноваженими особами рішення щодо закриття кримінальних проваджень", - йдеться в повідомленні.

Вказаний прокурор затриманий за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.369-2 Кримінального кодексу України ("зловживання впливом").

Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді взяття під варту. Предмет хабара вилучений та долучений до матеріалів кримінального провадження, поінформували в НАБУ.

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Досудове розслідування триває. У разі визнання прокурора винним у скоєнні злочину йому загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з конфіскацією майна.

Як повідомлялося, 19 травня детективи НАБУ спільно з прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та працівниками Департаменту захисту економіки Національної поліції України проводили обшук в приміщенні Херсонської місцевої прокуратури.