У Балоги розкритикували сьогоднішню заяву Тимошенко

Ініціювання Кабінетом міністрів України звільнення губернаторів за показниками інфляції в липні є безглуздям.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку сьогодні після засідання КМУ висловив журналістам заступник глави Секретаріату Президента Олександр ШЛАПАК.

За його словами, зокрема, якщо аналізувати дефляційний показник за підсумками липня, то головний внесок у процеси дефляції був обумовлений дефляцією в сфері продуктів харчування, на який безпосередній вплив мають якраз обласні адміністрації.

У той же час, зазначив О.ШЛАПАК, продовжували відбуватися інфляційні процеси в таких сферах, як транспорт, освіта і охорона здоров`я, відповідальність за регулювання яких лежить на центральних органах виконавчої влади.

“Тому спроби сьогодні прем`єра відмежуватися від проблем інфляції в регіонах, вкотре раз переклавши їх на голови обласних адміністрацій, є повністю безглуздими”, - сказав О.ШЛАПАК.

Він додав, що оцінювати результати роботи місцевих властей у ціновій політиці за підсумками одного місяця некоректно. У зв`язку з цим він навів приклад Луганської області - позаминулого місяця Кабмін критикував за різке збільшення вартості послуг з водопостачання, а за підсумками липня дає позитивні оцінки діям місцевих властей у даній сфері.

“Тому вихоплювати з контексту один місяць цілком безглуздо”, - підсумував О.ШЛАПАК.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на засіданні Кабінету міністрів прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО повідомила, що дефляція в Україні в липні склала 0,5%.

Вона зазначила, що “істотні дефляційні показники” відмічені в 21 області. Вісім же областей, за її словами, спрацювали в цьому відношенні “недбало, абияк”.

Серед кращих регіонів Ю.ТИМОШЕНКО назвала місто Севастополь, де дефляція в липні ц.р. склала 2,2%, в Закарпатській області дефляція склала 1,4%, у Луганській області - 1,3%.

Серед областей, які зіпсували загальну інфляційну картину в країні в липні, Ю.ТИМОШЕНКО назвала Хмельницьку область - інфляція 0,5%, Чернігівську - 0,3%, Житомирську - 0,3%, Київську область - інфляція 0,2%. При цьому прем`єр відзначила, що в Києві зафіксована дефляція 0,5%, у Волинській області - 0,2%, також дефляція в липні зафіксована в Полтавській, Рівненській і Тернопільській областях.

За словами прем`єра, причинами інфляції є недостатня робота керівників областей у цьому напрямку.

Крім того, вона зазначила, що якщо в якомусь регіоні в серпні на тлі загальної дефляції буде відмічена інфляція, то “будуть подані документи на відставку”.

“Це я обіцяю у присутності уряду і засобів масової інформації. Досить так ставитися до країни”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.