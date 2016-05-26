Віце-президент США Байден назвав Савченко прикладом для всіх

"Несправедливе ув'язнення Надії Савченко завершилося. Ласкаво просимо додому, Надіє", – написав він у "Tвіттері" "Твоя міць є прикладом для українців і світу", – додав Джо Байден.

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Як повідомляв УНІАН, 25 травня відбувся обмін Савченко на засуджених в Україні російських спецпризначенців Олександра Александрова та Євгена Єрофєєва. Савченко повернулася до Києва літаком президента України.