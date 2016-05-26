Віце-президент США Байден назвав Савченко прикладом для всіх
10:22, 26 травня 2016Політика
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Віце-президент США Джо Байден вважає Надію Савченко прикладом для українського народу і всіх людей.
Байден назвав Савченко прикладом для свіх людей / bykvu.com
"Несправедливе ув'язнення Надії Савченко завершилося. Ласкаво просимо додому, Надіє", – написав він у "Tвіттері" "Твоя міць є прикладом для українців і світу", – додав Джо Байден.
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Як повідомляв УНІАН, 25 травня відбувся обмін Савченко на засуджених в Україні російських спецпризначенців Олександра Александрова та Євгена Єрофєєва. Савченко повернулася до Києва літаком президента України.
Nadiya Savchenko's unjust imprisonment has ended. Welcome home, Nadiya. Your strength is an example to the Ukrainian people, and the world.— Vice President Biden (@VP) May 25, 2016
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