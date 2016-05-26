Савченко увійде до складу Комітету ВР з питань національної безпеки і оборони - нардеп

Про це в ефірі телеканалу 112 Україна повідомив народний депутат Іван Крулько.

"Савченко опісля зустрічі в Адміністрації президента поїхала на зустріч із фракцією "Батьківщина". У нас відбулася дуже тепла розмова. Надія – командний гравець і сьогодні вона це підтвердила, що є невід’ємним членом команди "Батьківщина", що вона працюватиме в парламенті, просила допомоги, щоб вона могла якнайшвидше ввійти в нову для неї роботу. Вона буде членом комітету з питань Національної безпеки і оборони. Я думаю, що її голос буде там дуже вагомим", - зазначив він.

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При цьому Крулько зауважив, що вже у вівторок, 31 травня, очікує Савченко побачити у Верховній Раді. "Я думаю, що вона у вівторок прийде на своє робоче місце, вона людина військова і ставиться серйозно до роботи, де вона несе службу", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 25 травня, відбувся обмін української льотчиці Савченко на російських спецпризначенців Олександра Александрова та Євгена Єрофеєва.

Савченко повернулася до Києва літаком президента України.