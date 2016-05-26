Кремль підтримав намір Порошенка "повернути" Донбас
Якщо заяви президента України Петра Порошенка щодо повернення Україною за Надією Савченко Донбасу продиктовані міркуваннями гуманізму, то це можна вітати, заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.
"Якщо він мав на увазі, що він має намір повернути Донбас, керуючись міркуваннями гуманності, то таку заяву можна підтримати. І, власне, це те, на що ми й сподіваємося в Москві", — цитує Пєскова РИА Новости.
У той же час, говорячи щодо повернення анексованого Криму, Пєсков заявив, що не буде коментувати "претензії на російські регіони".
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Як повідомляв УНІАН, Порошенко наполягає, що єдина можливість відновити суверенітет України в окупованих районах Донбасу – це політико-дипломатичне врегулювання.
Нагадаємо, в середу, 25 травня, відбувся обмін української льотчиці Савченко на російських спецназівців Олександра Александрова та Євгена Єрофєєва.
Савченко повернулася в Київ літаком президента України.