Кремль підтримав намір Порошенка "повернути" Донбас

"Якщо він мав на увазі, що він має намір повернути Донбас, керуючись міркуваннями гуманності, то таку заяву можна підтримати. І, власне, це те, на що ми й сподіваємося в Москві", — цитує Пєскова РИА Новости.

У той же час, говорячи щодо повернення анексованого Криму, Пєсков заявив, що не буде коментувати "претензії на російські регіони".

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Як повідомляв УНІАН, Порошенко наполягає, що єдина можливість відновити суверенітет України в окупованих районах Донбасу – це політико-дипломатичне врегулювання.

Нагадаємо, в середу, 25 травня, відбувся обмін української льотчиці Савченко на російських спецназівців Олександра Александрова та Євгена Єрофєєва.

Савченко повернулася в Київ літаком президента України.