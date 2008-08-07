Тимошенко про сміття, звалища та пільги

Кабінет Міністрів України пропонує встановити пільги сміттєпереробним підприємствам, які працюють за технологіями глибокої переробки для отримання вторинної сировини.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО.

За її словами, це положення передбачене концепцією функціонування полігонів побутових відходів і могильників, затвердженою сьогодні на засіданні Кабміну, і воно стане основою відповідного законопроекту, який Кабмін планує розробити до 1 вересня поточного року.

Крім того, зазначила вона, концепція повністю забороняє на території України перероблення сміття методом спалювання.

«Буде заборонено спалювання сміття. У багатьох країнах світу спалювання сміття вже давно заборонене, оскільки воно більше екологічної шкоди завдає, ніж самі сміттєві звалища», - сказала прем`єр.

У цьому контексті Ю.ТИМОШЕНКО додала, що уряд на своєму сьогоднішньому засіданні прийняв рішення за рахунок коштів держбюджету встановити контрольно-дозиметричні станції біля звалищ на Західній Україні, біля яких унаслідок повені можливе часткове забруднення і отруєння підземних ґрунтових вод.

Прем’єр також зазначила, що щотижневий контроль за хімічними показниками води в цих районах буде покладено на місцеві органи влади. У разі виявлення непридатності води для побутових потреб населення за рахунок державних коштів цих районів буде організоване централізоване підвезення питної води.