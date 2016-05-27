Обмін деякими заручниками не є достатньою підставою для зняття санкцій з Росії - МЗС Австрії

Як передає кореспондент УНІАН, про це в Харкові на брифінгу після відкриття почесного консульства сказав генеральний секретар Міністерства закордонних справ Австрії Міхаель Лінхарт.

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“Ні, абсолютно ми не вважаємо це достатнім (обмін деякими заручниками — УНІАН) . У нас дуже чітка позиція в цьому відношенні: санкції можуть бути зняті тільки в тому випадку, коли повністю будуть виконані Мінські домовленості”, - сказав він.

Лінхарт також позитивно відзначив факт обміну заручниками та висловив переконання, що це покращуватиме довіру між сторонами конфлікту.

“Ми віримо, що такі кроки, які сприяють покращенню довіри, можуть призвести до позитивного результату у виконанні Мінських домовленостей”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, суд РФ 22 березня засудив Савченко до 22 років ув'язнення за нібито вбивство російських журналістів, які незаконно перебували на сході України для інформаційного супроводу російських бойовиків. Також суд виніс рішення зобов'язати льотчицю виплатити штраф у розмірі 30 тис. рублів за "незаконний перетин кордону".

25 травня відбувся обмін Савченко на російських спецназівців Олександра Александрова і Євгена Єрофєєва.