Постпред Росії при ОБСЄ: направлення на Донбас поліцейської місії не погоджено

Про це УНІАН повідомили в МЗС РФ. «Питання про озброєння спостерігачів Спеціальної моніторингової місії або направлення на Донбас якоїсь поліцейської місії, на відміну від того, що заявляють деякі представники України, ще не погоджено. Воно має вирішуватися в рамках Контактної групи з представниками Донбасу. Односторонні заяви, пропагандистські «вкидання» значно погіршують умови роботи СММ, ускладнюють взаємодію з місцевою владою», - сказав Лукашевич.

Читайте такожЛідери "нормандської четвірки" підтримали розгортання поліцейської місії ОБСЄ на Донбасі

Як повідомляв УНІАН, прес-служба глави Української держави за результатами телефонних переговорів лідерів «нормандської четвірки» в ніч на 24 травня повідомила, що президент України Петро Порошенко, президент Франції Франсуа Олланд, канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Росії Володимир Путін підтримали розгортання поліцейської місії ОБСЄ на Донбасі.

«Керівники України, Франції, Німеччини і Росії висловили підтримку розгортанню поліцейської місії ОБСЄ на Донбасі і почали консультації з цього питання», - йдеться в повідомленні.

Разом з тим 24 травня в Кремлі заявили, що підтримують діяльність моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі, а не поліцейських.