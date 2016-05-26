В МЗС РФ заперечують існування домовленостей щодо поліцейської місії ОБСЄ на Донбасі
Міністерство закордонних справ Росії виступає проти поліцейської місії ОБСЄ на Донбасі.
Про це під час брифінгу повідомила прес-секретар МЗС РФ Марія Захарова, передає Українська правда.
"Пропозиції української сторони некоректні", - сказала вона.
При цьому Захарова заявила, що жодних домовленостей про створення такої місії немає і не було ні в рамках нормандської четвірки, ні в ОБСЄ.
"Ніяких домовленостей про створення поліцейської місії або збройного компоненту місії ОБСЄ не приймалося", - заявила вона.
За її словами, зараз обговорюються два питання. Зокрема, як поліпшити ситуацію на лінії розмежування. Захарова звинуватила Україну в спробах зайняти "сіру зону".
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"ОБСЄ запропонувала створити на лінії розмежування демілітаризовані зони і відправити туди спостерігачів ОБСЄ. Ми не проти, щоб спостерігачі могли носити легку зброю", - сказав Захарова.
При цьому вона вкотре заявила, що ці питання потрібно обговорювати з бойовиками "ДНР" і "ЛНР".
Як повідомляв УНІАН, 24 травня президент Петро Порошенко провів нічну телефонну розмову в нормандському форматі з канцлером ФРН Ангелою Меркель, главами Франції та РФ Франсуа Олландом і Володимиром Путіним, в ході якої обговорювалося питання розгортання поліцейської місії ОБСЄ на Донбасі.