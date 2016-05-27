У Кремлі шкодують з приводу заборони "ветерану політики" Горбачову на в'їзд до України

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам сказав прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков.

«Мені не відомо про позицію президента. Разом з тим можна лише висловити жаль у зв'язку з черговим розширенням списку персон нон грата, тим більше, за рахунок таких ветеранів нашої політики, світової політики як Горбачов», - сказав Пєсков.

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При цьому він зазначив, що поки не готовий відповісти на запитання, чи можна очікувати спілкування Володимира Путіна з екс-президентом СРСР.

«Не знаю, поки що не готовий відповісти, я не бачив у графіку якихось пунктів, пов'язаних з такою зустріччю», - сказав Пєсков.

Як повідомляв УНІАН, скандал з Горбачовим виник після його інтерв'ю The Sunday Times, в якому він заявив, що анексія Росією Криму і Севастополя в березні 2014 року була «правильним рішенням».

26 травня в СБУ заявили, що Горбачову заборонено в'їзд до України терміном на 5 років.