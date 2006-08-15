Де Янукович?

Увечері в вівторок в сочинській резиденції Володимира Путіна "Бочаров ручей" відкрилася зустріч лідерів країн ЄврАзЕС. Так званий неформальний саміт ЄврАзЕС почався з робочого обіду, на якому крім Володимира Путіна були присутні президенти Казахстану, Киргизії, Таджикистану, Узбекистану, Білорусії та Вірменії. Роберт Кочарян бере участь в роботі саміту як спостерігач.

Раніше вдень президент Росії вже встиг провести переговори з Кочаряном і Нурсултаном Назарбаєвим.

Оскільки зустріч планувалася як неформальна, прибулі президенти за винятком Олександра Лукашенко і самого Путіна були без краваток.

В середу лідери ЄврАзЕС продовжать переговори в рамках робочого засідання.

Як повідомляв УНІАН, прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ відбув з дводенним візитом до міста Сочі Російської Федерації.

Програмою візиту передбачена участь прем’єр-міністра України в робочій вечері від імені глави уряду Росії Михайла ФРАДКОВА у вузькому колі, а також участь у концерті майстрів мистецтв РФ для президентів країн – членів ЄврАзЕС.

16 серпня український прем’єр планує зустрітися зі своїм російським колегою за участю міністрів України та Росії, зустрітися з Президентом Узбекистану Ісламом КАРІМОВИМ та Президентом Казахстану Нурсултаном НАЗАРБАЄВИМ.

Крім того, 16 серпня у Сочі український прем’єр візьме участь у відкритті сільськогосподарської виставки Республіки Таджикистан разом з президентами країн ЄврАзЕС.