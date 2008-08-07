Ющенка непокоїть тон Тимошенко

У Секретаріаті Президента вважають, що в Україні зберігається інфляційний ризик.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший заступник глави Секретаріату Президента Олександр ШЛАПАК на брифінгу в четвер.

«Президента непокоїть парадний тон урядових звітів», - додав він.

За словами О.ШЛАПАКА, не зважаючи на дефляцію в липні, в Україні зберігаються ризики зростання показників інфляції. Зокрема, серед таких «інфляційних викликів» він назвав зростання індексу цін виробників, яке в липні до грудня 2007 року перевищило 34%.

Також О.ШЛАПАК зазначає, що тиск на інфляцію здійснює збереження значних сум коштів на єдиному казначейському рахунку уряду.

«Викид цих коштів в економіку чинитиме тиск на інфляцію», - підкреслив О.ШЛАПАК.

Крім того, за його словами, незважаючи на заяву уряду, залишається неврегульованою ситуація з відшкодуванням податку на додану вартість (ПДВ). Так, сума заборгованості по відшкодуванню податку з початку року практично не змінилася, тобто не зменшилася.

О.ШЛАПАК підкреслив, що основними кроками для зниження інфляційних тенденцій, на думку Президента, є ухвалення змін до Державного бюджету на 2008 рік, а також відсутність урядових рішень, які можуть потягти за собою розкручування інфляції.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держкомстату, в Україні в липні до червня 2008 року зафіксовано дефляцію на рівні 0,5%, у липні ц.р. до липня 2007 року інфляція становила 26,8%.

З початку цього року (за січень-липень 2008 року (до грудня 2007 року) зростання споживчих цін становило 14,9%. Індекс споживчих цін за січень-липень 2008 року, порівняно з відповідним періодом 2007 року, збільшився на 26,4%.

Довідка УНІАН. В Україні в липні 2007 р. до липня 2006 року інфляція становила 13,5%, в січні-липні до аналогічного періоду 2006 року - 11,2%. У липні 2007 р. проти червня 2007 р. інфляція становила 1,4%, у січні-липні 2007 р. (до грудня 2006 року) - 5,6%.

У липні Світовий банк збільшив прогноз зростання ВВП України за підсумками 2008 року з 5,5 до 6%, а також погіршив прогноз інфляції з 17,2 до 21,5%

За прогнозами Європейського банку реконструкції і розвитку, середньорічна інфляція в Україні в 2008 році становитиме 11,7%, зростання ВВП – 5,5%.

У квітні 2008 року Міжнародний валютний фонд поліпшив прогноз зростання ВВП України в 2008 році з 5,4% до 5,6%, а також погіршив прогноз інфляції (грудень до грудня) з 10,6% до 17,1%.

Інфляція за підсумками 2007 року (грудень до грудня) становила 16,6%, у 2006 році - 11,6%, у 2005 році - 10,3%.

У липні уряд погіршив прогноз зростання інфляції за підсумками 2008 року з 9,6% до 15,3%, індексу цін виробників промпродукції - з 19,2% до 24,6%.