Приміщення військкомату передане католицькій школі УГКЦ
20:09, 07 серпня 2008Політика
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Сторони підписали документ
|Юрій ЄХАНУРОВ
Як повідомили УНІАН у прес-службі Івано-Франківської облдержадміністрації, у звільнених приміщеннях буде розташована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів “Католицька школа Святого Василія Великого”, яка діє при Івано-Франківському єпархіальному управлінні Української греко-католицької церкви.
Документ підписано на виконання рішення Івано-Франківської облради від 2 березня 2006 року «Про передачу адміністративного будинку».
За інформацією Івано-Франківської єпархії УГКЦ до 1939 року це приміщення належало церкві.
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