Приміщення військкомату передане католицькій школі УГКЦ

Під час робочої поїздки до Івано-Франківської області міністра оборони України Юрія ЄХАНУРОВА ним, головою Івано-Франківської облдержадміністрації Миколою ПАЛІЙЧУКОМ і командувачем військами Західного оперативного командування генерал-лейтенантом Михайлом КУЦИНИМ було підписане спільне рішення щодо переміщення Івано-Франківського обласного і міського військових комісаріатів з будівлі по вул. Шевченка, 11 до інших будівель.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Івано-Франківської облдержадміністрації, у звільнених приміщеннях буде розташована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів “Католицька школа Святого Василія Великого”, яка діє при Івано-Франківському єпархіальному управлінні Української греко-католицької церкви.

Документ підписано на виконання рішення Івано-Франківської облради від 2 березня 2006 року «Про передачу адміністративного будинку».

За інформацією Івано-Франківської єпархії УГКЦ до 1939 року це приміщення належало церкві.