В ГПУ анонсували створення Генінспекції з пошуку хабарників

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час першої прес-конференції на посаді сьогодні в Києві.

"Для виявлення тих, хто бере хабарі, хто незаконно відкриває або за винагороду закриває справи, буде створена Генеральна інспекція в ГПУ за взірцем генінспекції Департаменту юстиції США. У нас є домовленість про співпрацю як методологічно, так і програмно та кадрово із посольством США", - заявив він.

"Я розраховую, що в липні в Україну приїде Богдан Вітвицький - американський юрист українського походження, громадський діяч, помічник федерального прокурора підрозділу з боротьби з економічними злочинами, юридичний консультант посольства США в Києві", - додав Луценко.

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За словами генпрокурора, за участю Вітвицького в США було засуджено 11 учасників шахрайської змови, в тому числі бізнесменів, юристів, оцінювачів, банкірів.

"Це людина, яка знає, що таке владна мафія", - зауважив Луценко.

Генпрокурор розраховує, що Вітвицький дасть згоду очолити конкурсну комісію з відбору в Генеральну інспекцію при ГПУ.