Порошенко: спроба провалити зміни до Конституції в частині правосуддя надовго законсервує систему судоустрою

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це Порошенко заявив під час зустрічі з керівниками парламентських фракцій та депутатських груп Верховної Ради.

Президент акцентував на тому, що проект змін до Конституції в частині правосуддя отримав повну підтримку з боку партнерів України - керівництва Єврокомісії, керівників країн-партнерів Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки, Ради Європи, Венеціанської комісії, рекомендації якої були повністю враховані.

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Глава держави звернувся до народних депутатів з проханням "зробити все можливе, щоб ми забезпечили результативне голосування".

Спроба зруйнувати прийняття цих змін надовго законсервує існуючу систему судоустрою, наголосив Порошенко, адже згідно з чинною Конституцією парламент зможе розглядати зміни до Основного Закону не раніше, ніж через рік.

Як повідомляв УНІАН, президент Петро Порошенко закликав народних депутатів підтримати зміни до Конституції в частині судової реформи та нову редакцію Закону "Про судоустрій та статус суддів". Президент констатував, що попередні "косметичні" зміни, починаючи від зміни процедури переобрання і закінчуючи зміною процедури переведення суддів, які до цього часу пропонувалися, ситуацію у судовій сфері не виправляють.