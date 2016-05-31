Міністр юстиції: реформа судової системи передбачає створення Вищого антикорупційного суду

Про це заявив міністр юстиції Павло Петренко, передає Радіо Свобода.

Виступаючи на круглому столі «Судний четвер судової реформи: чи будуть проголосовані зміни до Конституції?» у прес-центрі Інституту Горшеніна, він додав, що оновлений закон про судоустрій передбачає створення нового Верховного суду, ліквідацію вищих спеціалізованих судів, спрощення доступу українських громадян до судової системи.

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«Спрощена судова система, оновлений Верховний суд, який передбачає набір суддів через конкурс, нові апеляційні суди, в які судді так само набиратимуться через конкурс, і максимальне очищення перших інстанцій. Механізм уже є. Це 1800 суддів, які будуть набрані за новим законом і змінами до Конституції. Так само ці законопроекти передбачають створення спеціалізованих Вищого антикорупційного суду і Вищого патентного суду», – сказав міністр.

Суть законодавчих змін, які зараз пропонуються, за словами Петренка, полягає в тому, що судді, які були призначені на п’ятирічні терміни, не можуть бути автоматично призначені на безстроковий період, і за нововиявленими вакансіями буде проведено конкурс. Таким чином, за словами міністра, після звільнення 1800 суддів судова система буде оновлена на 30%.

«Цей закон також передбачає створення нових апеляційних судів в рамках апеляційних округів, проведення для цього необхідних конкурсів і набір туди як представників, які працювали в судовій системі раніше, так і нових людей, фахових юристів, адвокатів, правозахисників, науковців, які дадуть новий імпульс і нову кров у судову систему», – додав Петренко.

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На думку міністра, за закон про конституційну реформу в частині правосуддя слід проголосувати у другому читанні і в цілому найближчого сесійного тижня. Програма-максимум, на думку Петренка, – результативне голосування вже в четвер, 2 червня.

Нагадаємо, 2 лютого Верховна Рада затвердила проект судової реформи в першому читанні. Судова реформа, зокрема, передбачає передачу функції створення та ліквідації судів від президента парламентові, а також створення нового органу судової гілки влади – Вищої ради правосуддя.