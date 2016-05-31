Голова Єврокомісії про свій візит до Росії: він не означає "пом'якшення європейських позицій"

Зокрема, у понеділок, 30 травня, політик заявив у Люксембурзі, що їде "не до Москви, а на економічний форум", передає DW.

За його словами, "важливо принаймні в економічних питаннях домогтися зближення з Росією".

Разом з тим Юнкер підтвердив, що ЄС подовжить антиросійські санкції через політику Москви щодо України, підтримку сепаратистів на Донбасі та анексію Криму. Він наголосив, що його візит до Росії зовсім не означає "пом'якшення європейських позицій".

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Як повідомляв УНІАН, голова Єврокомісії візьме участь у міжнародному економічному форумі, який відбудеться з 16 по 18 червня у Санкт-Петербурзі. Голова президії Ради із зовнішньої та оборонної політики Росії Федір Лук'янов вважає, що візит Юнкера свідчить про зростання всередині ЄС політичного впливу прихильників перегляду практики санкційного тиску на Москву.