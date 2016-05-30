Президент Єврокомісії планує у червні відвідати Росію - Reuters

Про це заявив офіційний представник ЄК, передає РБК з посиланням на Reuters.

Юнкер планує відвідати ПМЕФ 16 червня, сказала представник Єврокомісії.

Як зазначає Reuters, десять днів тому європейські чиновники говорили, що невідомо, чи прийме Юнкер пропозицію Кремля відвідати ПМЕФ. Однак російські чиновники очікували, що він прийме запрошення.

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Агентство нагадує, що Юнкер зіткнувся з критикою з боку низки європейських чиновників, оскільки закликав до "прагматичних" відносин із Москвою.

Нагадаємо, у жовтні минулого року голова ЄК Юнкер викликав активну дискусію, заявивши, що більше "неможливо продовжувати конфронтацію з Росією".