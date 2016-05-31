У Верховній Раді зареєстровано президентський проект закону про судоустрій і статус суддів

Текст законопроекту розміщено на сайті парламенту.

Як зазначається у пояснювальній записці, законопроект спрямований на забезпечення незалежності судової влади, підвищення вимог та професійних стандартів до суддівського корпусу, обмеження імунітету суддів до функціонального, оптимізацію системи судоустрою, а також на забезпечення безперервної та ефективної роботи органів судової влади на перехідний період.

Зокрема, йдеться про деполітизацію та забезпечення незалежності судової влади. Так, законопроектом переглянуто порядок призначення суддів на посади та звільнення їх з посад, зокрема, з урахуванням передбаченого проектом змін до Конституції України щодо правосуддя вилучення повноважень політичних органів у питаннях суддівської кар’єри, уточнено і посилено гарантії незалежності суддів.

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Повноваження Верховної Ради щодо надання згоди на затримання судді або утримання його під вартою чи арештом до винесення обвинувального вироку судом передається до органу системи правосуддя – Вищої ради правосуддя. "Таким чином, із вказаного процесу усунуто політичну складову", - наголошується у пояснювальній записці.

Серед іншого, у законопроекті йдеться про підвищення вимог та професійних стандартів для суддів. Так, запропоновано зміни щодо статусу судді, зокрема: підвищено вікові та професійні цензи до кандидатів на посаду судді, запроваджено конкурсний принцип призначення судді на посаду, уточнено і посилено гарантії незалежності та недоторканності суддів.

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Крім того, йдеться про забезпечення ефективної відповідальності суддів: у законопроекті розвинуто положення змін до Конституції України щодо впровадження інституту функціонального імунітету судді – замість того, що передбачений чинною Конституцією України у вигляді абсолютного імунітету.

У законопроекті також, як зазначається у пояснювальній записці, йдеться про оптимізацію системи судоустрою з метою забезпечення права особи на справедливий суд, утворення нового Верховного Суду та інших судів. Пропонується спростити систему судоустрою, що створить передумови для розвантаження судів, ефективного розгляду справ у розумні строки. Цю систему складатимуть місцеві суди, апеляційні суди і Верховний Суд. Для розгляду окремих категорій справ в системі судоустрою діятимуть вищі спеціалізовані суди.

Серед іншого, проектом закону передбачено вдосконалення роботи органів суддівського врядування, покращення фінансування суддів та системи правосуддя, оновлення суддівського корпусу та запровадження антикорупційних запобіжників.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко 30 травня застеріг, що спроба провалити прийняття змін до Конституції в частині правосуддя надовго законсервує існуючу систему судоустрою.